11:00, 3 января 2026

Глава МИД Венесуэлы раскрыл причину атаки США

МИД Венесуэлы: США атаковали страну, чтобы заполучить стратегические ресурсы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

США атаковали Венесуэлу, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы. Об этом завил глава МИД страны Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

По его словам, в частности, целью нападения США на столицу Венесуэлы Каракас является захват ее нефти и полезных ископаемых. Хиль Пинто отметил, что кроме того США пытаются насильственно подорвать политический суверенитет Венесуэлы. Глава МИД заявил, что после более чем 200 лет независимости народ Венесуэлы и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права определять свою судьбу.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Он призвал организацию американских государств и ООН немедленно встретиться.

