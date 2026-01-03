Глава МИД Венесуэлы раскрыл причину атаки США

МИД Венесуэлы: США атаковали страну, чтобы заполучить стратегические ресурсы

США атаковали Венесуэлу, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы. Об этом завил глава МИД страны Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

По его словам, в частности, целью нападения США на столицу Венесуэлы Каракас является захват ее нефти и полезных ископаемых. Хиль Пинто отметил, что кроме того США пытаются насильственно подорвать политический суверенитет Венесуэлы. Глава МИД заявил, что после более чем 200 лет независимости народ Венесуэлы и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права определять свою судьбу.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Он призвал организацию американских государств и ООН немедленно встретиться.