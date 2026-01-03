Реклама

15:47, 3 января 2026

Значение Горбачева для современных отношений России и США объяснили

Политолог Дубравский: Трамп не использует образ Горбачева в диалоге с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не использует образ встреч бывших советского и американского лидеров Михаила Горбачева и Рональда Рейгана при выстраивании диалога с Россией. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал американист и политический аналитик Павел Дубравский.

По словам политолога, администрации Трампа память о советско-американском сближении сейчас не нужна. В отличие от времен Рейгана действующий американский лидер не стремится перестроить отношения с Россией, а действует в самых разных направлениях.

«Роль США в мире теперь другая. Они не хотят быть всемирным полицейским, а действуют точечно: поддерживают правого кандидата в Гондурасе, договариваются с лидером Сальвадора и Мексики о приеме нелегалов, соперничают с Китаем и пытаются переложить "проблему России" на Европейский союз», — объяснил он.

Ранее Павел Дубравский рассказал об отношении американцев к Михаилу Горбачеву. По его словам, сейчас только самые эрудированные граждане США помнят советского президента.

Обсудить
