08:15, 3 января 2026Бывший СССР

К Сумам перебросили укомплектованные на 40 процентов подразделения ВСУ

ТАСС: ВСУ перебросили к Сумам укомплектованные на 40 процентов подразделения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) реребросило в Сумскую область подразделения бригады теробороны. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что переброшенные подразделения ВСУ укомплектованы на 40 процентов.

«Смирившись с утратой Гуляйполя, командование ВСУ перебросило из Запорожской области в Сумскую подразделения 106-й отдельной бригады теробороны для укрепления обороны. Укомплектованность переброшенных частей 106-й бригады составляет не более 40 процентов из-за высоких потерь, понесенных в боях за Гуляйполе», — отметил источник агентства.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении городов Димитров, Гуляйполе и Степногорск, населенных пунктов Артемовка и Родинское. Это произошло во время совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

