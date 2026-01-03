Военный аналитик Коротченко: За назначением Буданова стоят элиты Европы

Назначение на пост главы офиса украинского президента начальника главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продиктовано не только выбором лидера страны Владимира Зеленского, но и волей британских спецслужб, заявил российский военный аналитик Игорь Коротченко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, за назначением стоит не только выбор Зеленского, но и элит ЕС, Великобритании. «Которые руками Буданова намерены полностью обнулить мирный план президента США Дональда Трампа», — объяснил он.

По мнению эксперта, назначение Буданова — это вызов мировому сообществу. Он назвал это плевком Киева в лицо Трампа.

Ранее Зеленский официально назначил Буданова главой офиса президента Украины.