Россия
00:12, 3 января 2026Россия

Военный аналитик назвал назначение Буданова плевком Киева в лицо Трампа

Военный аналитик Коротченко: За назначением Буданова стоят элиты Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Назначение на пост главы офиса украинского президента начальника главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) продиктовано не только выбором лидера страны Владимира Зеленского, но и волей британских спецслужб, заявил российский военный аналитик Игорь Коротченко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, за назначением стоит не только выбор Зеленского, но и элит ЕС, Великобритании. «Которые руками Буданова намерены полностью обнулить мирный план президента США Дональда Трампа», — объяснил он.

По мнению эксперта, назначение Буданова — это вызов мировому сообществу. Он назвал это плевком Киева в лицо Трампа.

Ранее Зеленский официально назначил Буданова главой офиса президента Украины.

