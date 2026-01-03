На Западе раскрыли истинные мотивы операции США в Венесуэле

The Spectator: США атаковали Венесуэлу, чтобы захватить ее нефть

США могли атаковать Венесуэлу, чтобы захватить ее нефтяные ресурсы, по обладанию которыми латиноамериканская республика находится в числе мировых лидеров. Об этом пишет журнал The Spectator.

«Американский президент также может быть заинтересован в получении доступа к неразработанным запасам нефти Венесуэлы. По оценкам, запасы страны составляют около 300 миллиардов баррелей, что превышает запасы Саудовской Аравии», — отмечается в материале.

3 января администрация президента США Дональда Трампа начала серию ударов по Каракасу. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали Венесуэлу, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы. По его словам, в частности, целью нападения США на столицу Венесуэлы Каракас является захват ее нефти и полезных ископаемых.

Глава ведомства также отметил, что США пытаются насильственно подорвать политический суверенитет Венесуэлы. Глава МИД заявил, что после более чем 200 лет независимости народ Венесуэлы и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права определять свою судьбу.