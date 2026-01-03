Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:26, 3 января 2026Бывший СССР

На запорожском направлении пять украинских офицеров сдались в плен в сентябре

На запорожском направлении пять украинских офицеров сдались в плен в сентябре
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В сентябре 2025 года пять офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины сдались в плен российским войскам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как пояснил собеседник агентства, на запорожском направлении офицеры редко сдаются в плен, потому что зачастую они не выходят на линию боевого соприкосновения вместе со своими подчиненными. Он отметил, что это уже стало традицией, и именно это отличает офицеров ВСУ от российских.

«Тем не менее за 2025 год все-таки зафиксировано порядка пяти случаев сдачи в плен офицеров на запорожском направлении. Так было в сентябре, когда после успешной военной операции российских десантников в плен попали порядка пяти офицеров украинского ГУР», — пояснил представитель силовых структур.

По его словам, обычных украинских военнослужащих спрашивали, почему офицеры обычно не ходят с ними в бой, однако на этот вопрос они ответить не могут. Предположительно, они не задают таких вопросов своим командирам из-за страха юридической ответственности по надуманным статьям.

Ранее пять бойцов Вооруженных сил Украины переправились через Днепр и сдались в плен российским военнослужащим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя покупать оружие за деньги пенсионеров». В Чехии разразился скандал из-за слов спикера парламента об Украине

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Названо количество обещаний Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа

    В США заявили о готовности России ответить на провокации Запада

    Названо число атак ВСУ на объекты энергетики в ЛНР

    На запорожском направлении пять украинских офицеров сдались в плен в сентябре

    В зоне СВО погиб наемник из Исландии

    ВСУ ночью попытались атаковать еще один южный регион России

    В подмосковном Сергиевом Посаде загорелся рынок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok