На запорожском направлении пять украинских офицеров сдались в плен в сентябре

В сентябре 2025 года пять офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины сдались в плен российским войскам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как пояснил собеседник агентства, на запорожском направлении офицеры редко сдаются в плен, потому что зачастую они не выходят на линию боевого соприкосновения вместе со своими подчиненными. Он отметил, что это уже стало традицией, и именно это отличает офицеров ВСУ от российских.

«Тем не менее за 2025 год все-таки зафиксировано порядка пяти случаев сдачи в плен офицеров на запорожском направлении. Так было в сентябре, когда после успешной военной операции российских десантников в плен попали порядка пяти офицеров украинского ГУР», — пояснил представитель силовых структур.

По его словам, обычных украинских военнослужащих спрашивали, почему офицеры обычно не ходят с ними в бой, однако на этот вопрос они ответить не могут. Предположительно, они не задают таких вопросов своим командирам из-за страха юридической ответственности по надуманным статьям.

Ранее пять бойцов Вооруженных сил Украины переправились через Днепр и сдались в плен российским военнослужащим.