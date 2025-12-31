Пять бойцов ВСУ переправились через Днепр и сдались в плен

Пять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправились через Днепр и сдались в плен российским военнослужащим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

Собеседник агентства рассказал, что украинские солдаты без оружия и бронежилетов переправились через Днепр на моторной лодке. Они высадились в заранее оговоренном месте, где их встречали российские военные.

Также сообщается, что операция проходила в обстановке секретности и безопасности, которую удалось обеспечить благодаря использованию специальных чат-ботов в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинский военнослужащий Сергей Шевченко, находившийся в районе Гуляйполя Запорожской области, помог раненому бойцу Вооруженных сил России после удара украинского беспилотника и добровольно сдался в плен.