Экономика
07:31, 3 января 2026Экономика

Одна страна Евросоюза вернулась в список основных поставщиков игристого в Россию

Франция вернулась в топ-5 основных поставщиков игристого в Россию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

По итогам января — сентября 2025 года Франция вновь оказалась в топ-5 поставщиков игристого вина в Россию впервые с 2022 года, расположившись на четвертом месте. Всего эта страна Евросоюза поставила напитка на 8,2 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

На первом месте осталась Италия с объемом в 93,6 миллиона долларов. При этом за прошедший год поставки из этой страны снизились на 7%. Второе и третье место осталось за Латвией (61 миллион долларов, -6%) и Польша (9,6 миллиона долларов, -24%). На пятом месте расположилась Армения: за год оттуда в Россию было экспортировано игристого на 4,2 миллиона долларов, что почти вдвое превышает показатели прошлого года.

Ранее сообщалось, что импорт европейских товаров в Россию первые в истории превысил экспорт.

