В ООН выразили обеспокоенность атакой ВСУ на Хорлы в Херсонской области

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) выразило обеспокоенность ударами украинской армии по Хорлам в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении в социальной сети X.

«Мы встревожены сообщениями о нападении в новогоднюю ночь в Хорлах Херсонской области», — отметили в ООН.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Хорлы в ночь на 1 января. Праздник в пострадавшем заведении отмечали не менее 100 мирных граждан. В результате теракта погибли 27 человек, в их числе двое несовершеннолетних.