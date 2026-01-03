Посол РФ в Венесуэле сделал заявление об атаке США

Сергей Мелик-Багдасаров: Посольство РФ не пострадало при атаке США на Венесуэлу

Посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что посольство и прилегающие к нему территории не пострадали в ходе атаки США на Каракас. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, никаких «прилетов» рядом с дипломатическим ведомством в столице государства не было.

«Посольство и близлежащие дома и территории не пострадали, ударов никаких не было. Информацию о возможных проблемах у граждан России выясняем. Пока таких данных нет. Мы находимся на связи с соотечественниками», — заявил Мелик-Багдасаров.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России выразило встревоженность сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из страны. В связи с этим дипломаты обратились к США с призывом прояснить ситуацию.