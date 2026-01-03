Реклама

В США заявили о неспособности Киева помешать России освободить территории

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украина не сможет помешать России освободить свои территории в ходе специальной военной операции (СВО), заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, Киев уже не может повлиять на исход украинского конфликта. По мнению эксперта, украинская сторона должна согласиться на все условия России и заключить соглашение, чтобы хоть частично минимизировать и без того огромный ущерб.

По его мнению, Киеву следует заключить соглашение и принять потерю Донецка и всего Донбасса. «Если этого не сделать, будет потеряна дополнительная территория в придачу к четырем областям и Крыму», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль харьковскую Богуславку и Лукьяновское в Запорожье.

