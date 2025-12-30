Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:17, 30 декабря 2025Бывший СССР

ВС России взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

ВС России взяли под контроль харьковскую Богуславку и Лукьяновское в Запорожье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что за сутки Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пункты временной дислокации украинских войск, националистов и иностранных наемников в 150 районах.

«Бойцы группировки войск "Запад" заняли Богуславку в Харьковской области, а военнослужащие "Днепра" — Лукьяновское в Запорожской», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что группировки «Центр» и «Днепр» освободили Димитров и Степногорск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Володин заявил о поддержке Зеленского в ущерб европейским странам

    Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки на резиденцию Путина

    В США пообещали изучить все обстоятельства атаки на резиденцию Путина

    Москвичам предложили помыть игуан

    57-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини

    Запорожская область оказалась обесточена из-за ударов ВСУ

    Появились подробности состояния Джошуа после смертельного ДТП с его участием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok