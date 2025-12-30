ВС России взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

ВС России взяли под контроль харьковскую Богуславку и Лукьяновское в Запорожье

Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что за сутки Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также пункты временной дислокации украинских войск, националистов и иностранных наемников в 150 районах.

«Бойцы группировки войск "Запад" заняли Богуславку в Харьковской области, а военнослужащие "Днепра" — Лукьяновское в Запорожской», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что группировки «Центр» и «Днепр» освободили Димитров и Степногорск.