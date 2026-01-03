Раскрыта реакция главы «Яд Вашем» на предложение Зеленского

Глава «Яд Вашем» Даян отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе

Глава правления мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян отказал Владимиру Зеленскому в выступлении. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Даян рассказал, что президент Украины хотел произнести речь перед тремя сотнями человек и это должно было транслироваться по всему миру. Председатель правления мемориальным комплексом отметил, что не каждое военное преступление является геноцидом, и не любой геноцид является Холокостом. Он подчеркнул, что на Украине во время Холокоста были не только жертвы. «Среди украинцев были также соучастники, а в некоторых случаях и главные преступники, поэтому было правильно отказать Зеленскому. "Яд Вашем" посвящен памяти жертв Холокоста. Так это и должно остаться», — заключил Даян.

