12:51, 3 января 2026

Раскрыта реакция главы «Яд Вашем» на предложение Зеленского

Глава «Яд Вашем» Даян отказал Зеленскому в выступлении в мемориальном комплексе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Глава правления мемориального комплекса «Яд Вашем» Дани Даян отказал Владимиру Зеленскому в выступлении. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Даян рассказал, что президент Украины хотел произнести речь перед тремя сотнями человек и это должно было транслироваться по всему миру. Председатель правления мемориальным комплексом отметил, что не каждое военное преступление является геноцидом, и не любой геноцид является Холокостом. Он подчеркнул, что на Украине во время Холокоста были не только жертвы. «Среди украинцев были также соучастники, а в некоторых случаях и главные преступники, поэтому было правильно отказать Зеленскому. "Яд Вашем" посвящен памяти жертв Холокоста. Так это и должно остаться», — заключил Даян.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о прибытии на Украину советников по вопросам национальной безопасности европейских стран.

