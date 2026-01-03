На Украину прибыли десятки представителей европейских стран

Умеров: На Украину приехали советники по нацбезопасности европейских стран

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о прибытии на Украину советников по вопросам национальной безопасности европейских стран. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам украинского чиновника, во встречах примут участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

«Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности и экономики, работа с рамочными документами», — написал Умеров в посте.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал встречу начальников генштабов стран Запада и Украины. Она должна пройти 5 января 2026 года.