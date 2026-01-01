Зеленский анонсировал встречу начальников генштабов стран Запада и Украины

Зеленский: 5 января пройдет встреча начальников генштабов стран Запада и Украины

5 января пройдет встреча начальников генштабов стран Запада и Украины, на ней будут обсуждаться гарантии безопасности для Киева. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«5 января будет встреча военных, встретятся начальники генеральных штабов. Главное — это гарантии безопасности для Украины. Политически почти все готово», — анонсировал он событие. Позднее также состоится встреча на уровне лидеров европейских стран, «коалиции желающих».

Кроме того, политик заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Ранее Зеленский высказался о размещении на Украине войск США. По его словам, это станет сильной гарантией безопасности в случае, если решение будет принято. Президент Украины, что республика намерена в будущем обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и представителями стран «коалиции желающих».

Между тем Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Мар-а-Лаго на праздновании Нового года, проигнорировал вопрос о возможном размещении американских войск на Украине.