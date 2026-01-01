Реклама

Трамп проигнорировал вопрос о размещении американских войск на Украине

Марина Совина
Марина Совина
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Мар-а-Лаго на праздновании Нового года, проигнорировал вопрос о возможном размещении американских войск на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Спасибо», – сухо ответил политик, не давая иных комментариев.

Ранее о готовности США разместить войска на Украине заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, подобные заявления из Вашингтона «вселяют надежду» на урегулирование конфликта в ближайшем будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что размещение американского контингента станет сильной гарантией безопасности в случае, если такое решение будет принято.

