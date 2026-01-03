Реклама

Раскрыта реакция Венесуэлы на первые удары США

Венесуэла не заметила первые удары США
Варвара Кошечкина
Кадр: Video Obtained by Reuters

Венесуэла не заметила первые удары США. Об этом пишет Fox News.

Во время фиксации первых взрывов на земле средства противовоздушной обороны не открывали ответный огонь, а система реагирования была выключена. «Похоже, что изначально она была фактически "слепа" к этим ударам», — заявил обозреватель телеканала.

В субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США. Президент США Дональд Трамп одобрил удары по целям в Венесуэле за несколько дней до операции.

