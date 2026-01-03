Раскрыта реакция Венесуэлы на первые удары США

Венесуэла не заметила первые удары США. Об этом пишет Fox News.
Во время фиксации первых взрывов на земле средства противовоздушной обороны не открывали ответный огонь, а система реагирования была выключена. «Похоже, что изначально она была фактически "слепа" к этим ударам», — заявил обозреватель телеканала.
В субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США. Президент США Дональд Трамп одобрил удары по целям в Венесуэле за несколько дней до операции.