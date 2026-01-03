Реклама

Россия
00:03, 3 января 2026Россия

Раскрыта страна-производитель ударивших по Хорлам дронов

Эксперт Киселев: По Хорлам ударили собранные из немецких деталей дроны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь нанесли удар по Хорлам в Херсонской области с применением беспилотников, собранных из деталей производства немецкой компании Rheinmetall. Об этом в беседе с ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, сделать соответствующие выводы можно, посмотрев фото- и видеозаписи из открытых источников, снятые в кафе, оказавшемся под ударом. «Отчетливо видно, что беспилотники собраны из немецких запчастей. С 2023 года Германия начала на Украину поставки комплектующих компонентов к БПЛА», — напомнил Киселев.

Он отметил, что сейчас немецкая компания модернизирует компоненты к беспилотникам, и именно из них были собраны дроны, ударившие по Хорлам.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались добить раненых, которые эвакуировались из атакованной гостиницы в Хорлах.

