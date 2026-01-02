Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

Омбудсмен Георгиев: ВСУ нанесли по гостинице в Хорлах три удара

При атаке на гостиницу в Хорлах Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) сперва заблокировали главный вход, а затем пытались добить тех, кто эвакуировался через черный ход. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев в беседе с РИА Новости.

«Первый прилет пришелся точно по выходу из здания — заблокировав его и лишив людей возможности эвакуироваться. Центральный выход загорелся и воспользоваться им было уже нельзя. Затем был прилет по самому зданию — туда, где было самое большое скопление людей», — рассказал омбудсмен, ссылаясь на свидетельства очевидцев.

По словам Георгиева, по черному ходу был третий прилет — он произошел в тот момент, когда через него и через окна эвакуировали первых раненых. Уточняется, что первый удар был нанесен еще до Нового года, остальные — после, с перерывами от одной до нескольких минут.

ВСУ атаковали беспилотниками Хорлы на побережье Черного моря в новогоднюю ночь. Позднее губернатор Владимир Сальдо предположил, кто мог атаковать населенный пункт в ночь на 1 января. По словам чиновника, атаку беспилотниками мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра». Его ранее перекинули на правый берег Херсонской области с других направлений.