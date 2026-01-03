Россиянам напомнили о способах снять новогоднее похмелье

Доцент Лебедева посоветовала пить некрепкий чай с лимоном для борьбы с похмельем

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с «Известиями» напомнила россиянам, что после употребления спиртного организм страдает от обезвоживания, потери электролитов и токсического воздействия продуктов распада алкоголя.

Она отметила, что для восстановления организма рекомендуется употреблять минеральную воду без газа или с низким содержанием газа — она восполняет дефицит жидкости и солей, а также способствует нормализации общего состояния.

Также Лебедева советует пить некрепкий чай с лимоном, который мягко поддерживает обмен веществ и функцию печени. Кроме того, огуречный или капустный рассол без уксуса быстро восстанавливают водно-солевой баланс.

Доцента отметила, что хорошо действуют и ягодные морсы: эти напитки содержат витамин C, способствуют выведению токсинов и поддерживают работу почек. Все указанные напитки рекомендуется пить небольшими глотками, чтобы не перегружать желудок.

Ранее нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал россиянам о нескольких научно подтвержденных способах, которые помогут снизить риск похмелья. Первая рекомендация врача — за два часа до застолья съесть что-нибудь содержащее медленные углеводы и полезные жиры. Непосредственно во время застолья Тюрин посоветовал придерживаться «правила двух стаканов».