Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:08, 3 января 2026Забота о себе

Россиянам напомнили о способах снять новогоднее похмелье

Доцент Лебедева посоветовала пить некрепкий чай с лимоном для борьбы с похмельем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с «Известиями» напомнила россиянам, что после употребления спиртного организм страдает от обезвоживания, потери электролитов и токсического воздействия продуктов распада алкоголя.

Она отметила, что для восстановления организма рекомендуется употреблять минеральную воду без газа или с низким содержанием газа — она восполняет дефицит жидкости и солей, а также способствует нормализации общего состояния.

Также Лебедева советует пить некрепкий чай с лимоном, который мягко поддерживает обмен веществ и функцию печени. Кроме того, огуречный или капустный рассол без уксуса быстро восстанавливают водно-солевой баланс.

Доцента отметила, что хорошо действуют и ягодные морсы: эти напитки содержат витамин C, способствуют выведению токсинов и поддерживают работу почек. Все указанные напитки рекомендуется пить небольшими глотками, чтобы не перегружать желудок.

Ранее нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал россиянам о нескольких научно подтвержденных способах, которые помогут снизить риск похмелья. Первая рекомендация врача — за два часа до застолья съесть что-нибудь содержащее медленные углеводы и полезные жиры. Непосредственно во время застолья Тюрин посоветовал придерживаться «правила двух стаканов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине допустили масштабные кадровые перестановки на уровне регионов

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Раскрыта возможная реакция Трампа на назначение Буданова

    Россиян предупредили о новой схеме мошенников со звонком в банк

    Россиянам напомнили о двух затмениях в 2026 году

    Иностранные наемники ВСУ жили в церковно-приходской школе в ДНР

    У Пентагона заметили повышенный уровень заказов пиццы

    Россиянам пообещали почти четыре месяца отдыха в 2026 году

    Названы профессии с зарплатой до 300 тысяч рублей в месяц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok