Бывший СССР
12:45, 3 января 2026Бывший СССР

Российские военные заняли еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили село Бондарное в Донецкой Народной Республике
Ольга Коровина

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

По информации ведомства, российские войска в результате активных действий нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и бригаде теробороны.

«Противник потерял до 220 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, два из которых — иностранного производства», — говорится в сообщении.

Также известно, что силами российских военных был уничтожен склад материальных средств

28 декабря стало известно, что российские военные взяли под контроль Гуляйполе в Запорожской области.

