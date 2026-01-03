Российским пенсионерам напомнили об освобождении от налога на один объект имущества

Сенатор Мельникова: Пенсионеры освобождены от налога на один объект имущества

Пенсионный статус освобождает от уплаты налога на имущество за одну квартиру, жилой дом, хозяйственную постройку и гараж, а также предоставляет льготы по земельному и транспортному налогам для таких граждан. Об этом РИА Новости рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«При этом освобождение от уплаты налога можно получить только по одному объекту каждого вида: на одну квартиру или один дом», — напомнила она.

Сенатор подчеркнула, что пенсионеры также имеют право на льготы по земельному налогу. По словам Мельниковой, пенсионеры могут снизить налог на один земельный участок, находящийся у них в собственности, пользовании или в пожизненном наследуемом владении.

«Если площадь участка составляет 6 соток или меньше, то пенсионер не будет платить налог», — пояснила она.

Ранее россиянам пообещали два раза повысить пенсии в 2026 году. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что это произойдет в январе и августе.