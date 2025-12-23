Россиянам пообещали два раза повысить пенсии в 2026 году

Депутат Стенякина: Работающих пенсионеров ждет индексация пенсий в 2026 году

Увеличение размера пенсий коснется работающих российских пенсионеров и будет реализовано в январе и августе 2026 года. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает ТАСС.

Как отметила парламентарий, с 1 января наступающего года россиян ждет первая индексация, которая составит 7,6 процентов. Индексация произойдет автоматически, никаких заявлений для этого подавать не надо, подчеркнула Стенякина.

По ее словам, пенсия для работающих пенсионеров еще немного подрастет. Летнее увеличение будет небольшим — оно связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год.

«Прибавка составит до трех пенсионных баллов», — уточнила депутат.

В бюджете Соцфонда России говорится, что с 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рублей, соответственно, максимальный размер надбавки за три балла, которую можно будет получить в августе, составит 470,28 рублей.

