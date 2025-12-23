Реклама

Экономика
01:23, 23 декабря 2025Экономика

Россиянам пообещали два раза повысить пенсии в 2026 году

Депутат Стенякина: Работающих пенсионеров ждет индексация пенсий в 2026 году
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Увеличение размера пенсий коснется работающих российских пенсионеров и будет реализовано в январе и августе 2026 года. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, передает ТАСС.

Как отметила парламентарий, с 1 января наступающего года россиян ждет первая индексация, которая составит 7,6 процентов. Индексация произойдет автоматически, никаких заявлений для этого подавать не надо, подчеркнула Стенякина.

По ее словам, пенсия для работающих пенсионеров еще немного подрастет. Летнее увеличение будет небольшим — оно связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год.

«Прибавка составит до трех пенсионных баллов», — уточнила депутат.

В бюджете Соцфонда России говорится, что с 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рублей, соответственно, максимальный размер надбавки за три балла, которую можно будет получить в августе, составит 470,28 рублей.

Ранее парламентарий Алексей Говырин рассказал, выплаты какого размера начислят семьям с детьми в 2026 году. Он добавил, что объем льготы будет зависеть от дохода и нуждаемости семьи.

