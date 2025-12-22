В Госдуме раскрыли размер выплат семьям с детьми в 2026 году

Депутат Госдумы Говырин: Семьям с детьми выплатят от 9,2 до 18,4 тысячи рублей

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин рассказал, выплаты какого размера начислят семьям с детьми в 2026 году. Его слова приводит РИА Новости.

Говырин раскрыл размер выплат семьям с детьми в 2026 году и подчеркнул, что они составят от 9,2 тысячи рублей до 18,4 тысячи рублей. Объем льготы зависит от дохода и нуждаемости семьи.

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50 процентов прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75 процентах и 18 371 рубль — при 100 процентах», — уточнил парламентарий.

Ранее Говырин заявил, что некоторым пожилым людям увеличат пенсию с 1 января. Он также напомнил, что размер страховой пенсии в 2026 году составит 9584 рубля и 69 копеек.

