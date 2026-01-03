Собянин сообщил об отражении атаки пяти украинских БПЛА на Москву

Собянин: Пять вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Дежурные силы системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

На места ЧП прибыли специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В начале декабря Собянин заявил, что войска ПВО делают все возможное для защиты Москвы от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военные делают это лучше, чем самые продвинутые страны, «которые пропускают гораздо больше атак».