Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:43, 3 января 2026Россия

Собянин сообщил об отражении атаки пяти украинских БПЛА на Москву

Собянин: Пять вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Дежурные силы системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом в мессенджере MAX сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

На места ЧП прибыли специалисты экстренных служб. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В начале декабря Собянин заявил, что войска ПВО делают все возможное для защиты Москвы от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российские военные делают это лучше, чем самые продвинутые страны, «которые пропускают гораздо больше атак».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Раде предложили вынести только один вопрос на референдум

    Главе нацразведки США припомнили одно высказывание на фоне операции в Венесуэле

    Трамп рассказал о цели установления контроля над Венесуэлой

    Стало известно о вылетевшем самолете с Мадуро

    Вице-президент Венесуэлы ответила на угрозы Трампа

    Собянин сообщил об отражении атаки пяти украинских БПЛА на Москву

    Зеленский прокомментировал события в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok