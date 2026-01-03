Реклама

Стало известно о грозящих Мадуро пожизненных сроках

РИА: Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до 4 пожизненных сроков в США
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по каждому из пунктов предъявленных в США обвинений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, в марте 2020 года Мадуро и его предполагаемых подельников обвинили по четырем пунктам — участие в заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабандой кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, и участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств.

Ранее сообщалось, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка.

