Стало известно о потерях США в ходе ударов по Венесуэле

США не понесли потерь среди личного состава во время ударов по Венесуэле. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Представитель США заявил, что в ходе операции американских жертв нет, но отказался комментировать потери среди венесуэльцев», — приводит издание слова одного из представителей Белого дома.

3 января стало известно, что Вооруженные силы США наносят авиаудары по объектам в столице Венесуэлы. О бомбардировках Каракаса первым сообщило венесуэльское правительство, затем это подтвердили неназванные американские чиновники.

Впоследствии с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой захвачены и вывезены из страны.