Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:58, 3 января 2026Мир

Трамп допустил вторую более мощную волну вторжения в Венесуэлу

Трамп: Вторая более мощная волна вторжения в Венесуэлу возможна
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Вашингтон допускает проведение второй, более мощной волны вторжения в Венесуэлу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы готовы провести вторую, гораздо более мощную волну атаки, если будет необходимо», — заявил лидер США.

При это он выразил уверенность, что в настоящий момент необходимости в новой атаке нет.

В ходе пресс-конференции Трамп рассказал, что операция в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, все военные возможности Венесуэлы оказались безрезультатными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил влияние атаки на Венесуэлу на отношения России и США

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Появились подробности гибели актера Хорошева

    В США намекнули на угрозу для еще одной страны

    В США резко высказались о захвате Мадуро

    Трамп раскрыл планы США по венесуэльской нефти

    Трамп сделал признание о решении конфликта на Украине

    Трамп допустил убийство Мадуро

    Трамп рассказал о перестрелке при захвате Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok