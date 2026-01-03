Трамп допустил вторую более мощную волну вторжения в Венесуэлу

Трамп: Вторая более мощная волна вторжения в Венесуэлу возможна

Вашингтон допускает проведение второй, более мощной волны вторжения в Венесуэлу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мы готовы провести вторую, гораздо более мощную волну атаки, если будет необходимо», — заявил лидер США.

При это он выразил уверенность, что в настоящий момент необходимости в новой атаке нет.

В ходе пресс-конференции Трамп рассказал, что операция в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, все военные возможности Венесуэлы оказались безрезультатными, когда американские военные вместе с правоохранительными органами США успешно захватили Мадуро среди ночи.