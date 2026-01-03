Реклама

Трамп рассказал о цели установления контроля над Венесуэлой

Трамп заявил, что США хотят установить контроль над Венесуэлой ради нефти
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Соединенные Штаты хотят установить контроль над Венесуэлой ради нефти. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Он признал, что США хотят окружить себя не только хорошими соседями, но и энергоресурсами. «Там огромные энергоресурсы в этой стране. Очень важно, чтобы мы их защитили. Они нужны нам. Они нужны нам для мира», — сказал американский лидер.

До этого Трамп заявил, что США будут продавать венесуэльскую нефть другим странам. По его словам, Венесуэла не могла добывать нефть в больших объемах из-за того, что «у них была такая плохая инфраструктура».

