Трамп рассказал о цели установления контроля над Венесуэлой

Трамп заявил, что США хотят установить контроль над Венесуэлой ради нефти

Соединенные Штаты хотят установить контроль над Венесуэлой ради нефти. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Он признал, что США хотят окружить себя не только хорошими соседями, но и энергоресурсами. «Там огромные энергоресурсы в этой стране. Очень важно, чтобы мы их защитили. Они нужны нам. Они нужны нам для мира», — сказал американский лидер.

До этого Трамп заявил, что США будут продавать венесуэльскую нефть другим странам. По его словам, Венесуэла не могла добывать нефть в больших объемах из-за того, что «у них была такая плохая инфраструктура».