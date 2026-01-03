Реклама

Трамп раскрыл планы США по венесуэльской нефти

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскрыл планы Вашингтона по венесуэльской нефти. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго.

«Мы будем продавать нефть, возможно, в гораздо больших объемах. Поскольку они [венесуэльские производители] не могли добывать [нефть] в больших объемах из-за того, что у них была такая плохая инфраструктура», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что США потратят миллиарды долларов на ремонт инфраструктуры в латиноамериканской стране.

Ранее Трамп захотел помочь Кубе после операции в Венесуэле. «Куба — то, о чем нам еще нужно поговорить, потому что это страна, которая терпит крах. Мы хотим помочь людям, которые живут на Кубе», — отметил он.

