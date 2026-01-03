Трамп объявил об успешных ударах по Венесуэле

Трамп объявил, что США успешно нанесли удар по Венесуэле

США успешно нанесли удар по Венесуэле. Об этом объявил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

«Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности последуют», — сообщил американский лидер.

Он также анонсировал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго в 11:00 (19:00 по московскому времени).

Ранее президент США отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В столице Венесуэлы произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.