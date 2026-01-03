Реклама

Трамп объявил об успешных ударах по Венесуэле

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

США успешно нанесли удар по Венесуэле. Об этом объявил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

«Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности последуют», — сообщил американский лидер.

Он также анонсировал пресс-конференцию в своей резиденции в Мар-а-Лаго в 11:00 (19:00 по московскому времени).

Ранее президент США отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В столице Венесуэлы произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

