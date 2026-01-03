Реклама

18:19, 3 января 2026

Трамп оценил будущее отношений с Китаем после операции в Венесуэле

Трамп заявил, что у него не будет проблем с Китаем после захвата Мадуро
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: KEYSTONE / EDA / Martial Trezzini / Handout via Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него не будет проблем с Китаем после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Будущее отношений с Пекином политик оценил в интервью Fox News.

«У меня очень хорошие отношения с председателем Си Цзиньпином, и проблемы не будет. Они будут получать нефть», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

