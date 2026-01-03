Реклама

Трамп пообещал уладить вопросы с Россией по Венесуэле

Трамп заявил, что Москве и Вашингтону предстоит уладить вопросы по Венесуэле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя вопрос о влиянии операции в Венесуэле на отношения с РФ отметил, что Москве и Вашингтону предстоит уладить существующие вопросы. Он высказался об этом во время общения с журналистами в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Представители СМИ спросили Трампа, как операция в Венесуэле повлияет на отношения США с Россией и Китаем.

«Что ж, Россия… когда мы уладим все вопросы, но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп выразил мнение, что атака США на Венесуэлу вряд ли повлияет на отношения Вашингтона с Москвой. Он добавил, что никогда не обсуждал фигуру лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с президентом России Владимиром Путиным.

