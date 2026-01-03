Реклама

Трамп рассказал о своих действиях во время операции в Венесуэле

Трамп заявил, что наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции в Мар-а-Лаго
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции в Мар-а-Лаго. О своих действиях во время ударов американский лидер рассказал в интервью Fox News.

«У нас была комната, и мы следили, следили за каждым моментом. Нас окружало множество людей, в том числе генералов, они знали обо всем происходящем», — заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что операция в Венесуэле была очень сложной и откладывалась на четыре дня из-за плохих погодных условий.

Ранее Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

