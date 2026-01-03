Трамп сравнил операцию в Венесуэле с другой атакой США ровно шесть лет назад

Президент США Дональд Трамп сравнил операцию в Венесуэле с другой атакой США ровно шесть лет назад — операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Это была одна из самых впечатляющих, эффективных и мощных демонстраций американской военной мощи и профессионализма в истории США. Если задуматься, у нас были и другие успешные операции, такие как атака на Сулеймани», — сказал политик.

Трамп также рассказал, что операция США в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, военные возможности Венесуэлы оказались бессильными, когда американские военные и правоохранительные органы США успешно захватили Мадуро среди ночи.