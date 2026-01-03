Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 3 января 2026Мир

Трамп сравнил операцию в Венесуэле с другой атакой США ровно шесть лет назад

Трамп сравнил операцию в Венесуэле с операцией по ликвидации Сулеймани
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент США Дональд Трамп сравнил операцию в Венесуэле с другой атакой США ровно шесть лет назад — операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Это была одна из самых впечатляющих, эффективных и мощных демонстраций американской военной мощи и профессионализма в истории США. Если задуматься, у нас были и другие успешные операции, такие как атака на Сулеймани», — сказал политик.

Трамп также рассказал, что операция США в Венесуэле называлась «Полуночный молот» и прошла идеально. По его словам, военные возможности Венесуэлы оказались бессильными, когда американские военные и правоохранительные органы США успешно захватили Мадуро среди ночи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил влияние атаки на Венесуэлу на отношения России и США

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Над российским городом прогремели взрывы

    Зеленский заявил о новом шансе закончить конфликт на Украине

    Появились подробности гибели актера Хорошева

    В США намекнули на угрозу для еще одной страны

    В США резко высказались о захвате Мадуро

    Трамп раскрыл планы США по венесуэльской нефти

    Трамп сделал признание о решении конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok