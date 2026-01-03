Трамп заявил об отсутствии страха перед Путиным

Трамп заявил, что не боится Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится своего российского коллеги Владимира Путина и не обсуждал с ним вопрос Венесуэлы. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«О [президенте Венесуэлы Николасе] Мадуро мы с Путиным никогда не говорили. Ну а теперь что? Я не в восторге от Путина», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что «не боится» президента России. Он добавил, что в контексте урегулирования украинского конфликта сложилась «плохая ситуация».

Ранее Трамп после захвата Мадуро выступил с предостережением главе Колумбии Густаво Петро.