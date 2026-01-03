Трамп заявил об участии США в определении судьбы Венесуэлы

Трамп заявил, что США будут решать судьбу Венесуэлы

Соединенные Штаты будут принимать участие в решении будущего Венесуэлы после захвата президента республики Николаса Мадуро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

«Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому руководить и просто занять то место, откуда он [Мадуро] ушел. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем принимать в этом самое активное участие», — сказал Трамп.

Он также сообщил, что общался с Мадуро неделю назад и призывал его добровольно сдаться.

О захвате президента Венесуэлы и его супруги стало известно ранее 3 января. В США им предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств.