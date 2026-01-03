В Чехии объяснили отказ в помощи Украине

Экс-премьер Чехии Бабиш: Победить Россию невозможно

Победить Россию невозможно, а рассчитывать на то, что это сможет сделать Евросоюз, значит обманывать себя. Об этом заявил бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, передает denik.cz.

По его словам, Прага не может больше помогать Украине, так как данные ЕС финансовые гарантии Украине фактически являются долгом. Поэтому очевидно, что страна никогда не сможет вернуть эти деньги, добавил он. Бабиш отметил, что Киев уже получил 187 миллиардов евро, а по новой многолетней программе ЕС и благодаря кредитам он получит еще. В финале эта сумма возрастет до 377 миллиардов евро.

Кроме того, политик выразил беспокойство тем, что на последнем саммите Евросоюза почти не обсуждался вопрос мира. Бабиш сказал, что предлагал договориться о прекращении огня в канун Рождества, а 24 февраля 2026 года — о завершении боевых действий и о мире. Он подчеркнул, что победа над Россией невозможна.

Ранее Бабиш заявил, что Чехия больше не может давать Украине деньги из государственного бюджета,