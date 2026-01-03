Реклама

В Чехии осудили реакцию посла Украины на слова о помощи Киеву

ЧТК: Глава МИД Чехии Мацинка осудил посла Украины за слова о спикере Окамуры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Глава МИД Чехии Петр Мацинка раскритиковал украинского посла, который осудил заявление спикера палаты депутатов Томио Окамуры. Об этом написало агентство ЧТК.

Мацинка осудили реакцию посла Украины на слова Окамуры о помощи Киеву и назвал неуместным, когда дипломат одного государства публично оценивал позицию одного из высших конституционных должностных лиц Чехии.

«Если у какой-либо дипломатической миссии есть замечания или вопросы, для этого существуют стандартные дипломатические каналы. Однако чешская политика — это дело чешских граждан и их демократически избранных представителей», — подчеркнул министр.

Ранее Окамура призвал перестать оказывать военную помощь Украине, а также попросил Чехию «выскочить из брюссельского поезда». Политик также выступил за равноправные отношения со всеми странами.

