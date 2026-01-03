В Исландии пошутили над атакой США на Венесуэлу

Исландская ассоциация крикета пошутила над атакой США на Венесуэлу

Исландская ассоциация крикета пошутила над атакой США на Венесуэлу, обрадовавшись тому, что в Исландии нет нефти. Соответствующий пост появился на странице ассоциации в социальной сети Х.

«У Венесуэлы есть нефть, у Гренландии — редкоземы. Слава богу, в Исландии нет ничего, кроме вулканов, ледников и посредственных игроков в крикет», — указано в сообщении.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. В результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Кроме того, глава республики Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения.