В Колумбии отдали приказ о размещении военных на границе с Венесуэлой

Президент Колумбии Густаво Петро отдал приказ о размещении военных сил на границе с Венесуэлой. Об этом сообщает Telegram-канал «Еж».

По данным канала, такой приказ Петро отдал после нанесенного США авиаудара по Венесуэле. Колумбийский лидер назвал действия Вашингтона посягательством на суверенитет Латинской Америки. Он заявил, что это приведет к гуманитарному кризису.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. «Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел», — написал он на своей странице в соцсети Х.