Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:46, 3 января 2026Мир

В Колумбии отдали приказ о размещении военных на границе с Венесуэлой

Президент Колумбии Петро приказал разместить военных на границе с Венесуэлой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Президент Колумбии Густаво Петро отдал приказ о размещении военных сил на границе с Венесуэлой. Об этом сообщает Telegram-канал «Еж».

По данным канала, такой приказ Петро отдал после нанесенного США авиаудара по Венесуэле. Колумбийский лидер назвал действия Вашингтона посягательством на суверенитет Латинской Америки. Он заявил, что это приведет к гуманитарному кризису.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. «Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России обратился к США после сообщений о захвате Мадуро

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Посол РФ в Венесуэле сделал заявление об атаке США

    Раскрыты подробности операции США по захвату Мадуро

    Российский военкор объяснил разницу между СВО и операцией США в Венесуэле

    Раскрыта реакция Польши на захват США президента Венесуэлы Мадуро

    Найдены исторические аналогии операции Трампа в Венесуэле

    Названа продолжительность атаки США на Венесуэлу

    Плывущие в Венесуэлу нефтяные танкеры сменили курс после ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok