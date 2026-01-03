В Пентагоне рассказали о полученном в ходе атаки на Венесуэлу войсками США ущербе

Генерал Пентагона Кейн: В ходе атаки на Венесуэлу были повреждены вертолеты США

В ходе атаки на Венесуэлу были повреждены несколько вертолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об ущербе, полученном американскими военными, рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

Как заявил генерал, в ходе операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро несколько военных вертолетов ВВС США получили повреждения. Несмотря на это, всем экипажам удалось вернуться на места базирования воздушных средств.

В ходе пресс-конференции Кейн также рассказал, что операция по захвату Николаса Мадуро и его жены разрабатывалась несколько месяцев. По его словам, в операции было задействовано более 150 самолетов, атака планировалась с учетом опыта, накопленного за десятилетия подобных миссий.

Президент США Дональд Трамп объявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны, в субботу, 3 января. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.