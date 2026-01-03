Единственная реальная надежда Европы сейчас — это правые силы. Именно они признают наличие у ЕС различных проблем, включая массовую миграцию и экономический спад. Об этом написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
«На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда. По крайней мере, они признают то, что видно всем: массовую миграцию, экономический спад, удручающую бюрократию и всеобщий распад в ЕС», — написал чиновник.
Ранее Дмитриев обвинил главу Евродипломатии Каю Каллас в том, что она хочет войны Евросоюза с Россией и Китаем.