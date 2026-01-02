Глава РФПИ Дмитриев: Каллас хочет войны Евросоюза с Россией и Китаем

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас хочет, чтобы Евросоюз вступил в военный конфликт с Россией и КНР. Об этом он написал в социальной сети Х на английском языке.

Дмитриев назвал Каллас глупой и указал на ее желание развязать войну Евросоюза против России и Китая. «Когда слышите про ЕС, просто вспоминайте [главу ЕК] Урсулу и Каю — это все, что вам нужно знать», — отметил он.

Ранее Каллас обвинили в подстрекательстве к войне после ее слов о России. Она заявила, что убедила некоторые страны отказаться от проведения дипломатических встреч с российским президентом Владимиром Путиным.