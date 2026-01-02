Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:17, 3 января 2026Россия

Каллас обвинили в желании развязать войну Евросоюза против России и Китая

Глава РФПИ Дмитриев: Каллас хочет войны Евросоюза с Россией и Китаем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас . Фото: Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас хочет, чтобы Евросоюз вступил в военный конфликт с Россией и КНР. Об этом он написал в социальной сети Х на английском языке.

Дмитриев назвал Каллас глупой и указал на ее желание развязать войну Евросоюза против России и Китая. «Когда слышите про ЕС, просто вспоминайте [главу ЕК] Урсулу и Каю — это все, что вам нужно знать», — отметил он.

Ранее Каллас обвинили в подстрекательстве к войне после ее слов о России. Она заявила, что убедила некоторые страны отказаться от проведения дипломатических встреч с российским президентом Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    В Китае оценили реакцию России на дипломатический сандал с Польшей

    На Украине назвали возможный срок окончания блэкаута

    Российский боец сбил дроны ВСУ и вытащил раненого товарища

    Сроки восстановления российского вратаря ПСЖ увеличились

    На Земле началась магнитная буря

    Каллас обвинили в желании развязать войну Евросоюза против России и Китая

    На Украине допустили масштабные кадровые перестановки на уровне регионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok