Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 3 января 2026Мир

В России оценили вероятность «второго Вьетнама» при Трампе

Пушков: Трамп считает небольшие войны оправданными
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает небольшие войны оправданными и намерен проводить их и дальше. Дальнейшие действия американского лидера спрогнозировал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Трамп не против применения военной силы как таковой, он против широких военных действий и втягивания США в дорогостоящие и тупиковые "бесконечные войны". Если же война быстротечна и в короткий срок достигает заявленной цели, то она, с точки зрения Трампа, оправдана и даже целесообразна», — сказал он.

По его словам, при Трампе США продолжат проводить подобные операции, избегая «военных ловушек» по типу Вьетнама и Афганистана. Вероятность того, что при нынешнем главе Белого дома случится «второй Вьетнам» сенатор оценил как низкую.

Ранее Трамп заявил, что США не будут размещать войска на территории Венесуэлы, если вице-президент республики Делси Родригес будет выполнять требования Вашингтона.

Обсудить
Последние новости

«Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

В России назвали главного пострадавшего от атаки США на Венесуэлу

Сомали организует заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Трамп пообещал уладить вопросы с Россией по Венесуэле

Командирам ВСУ запретили комментировать кадровые решения Зеленского

В США рассказали о скорой судьбе Мадуро

Мерц отреагировал на атаку США против Венесуэлы

В России оценили вероятность «второго Вьетнама» при Трампе

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok