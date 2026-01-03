Реклама

В России предложили перенять позитивный опыт СССР в борьбе с алкоголем

Властям России следует обратить внимание на антиалкогольные кампании, проводимые в СССР, и перенять оттуда положительный опыт. С таким мнением в беседе с ТАСС выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, напомнив, что в Советском Союзе эти меры снизили смертность и повысили рождаемость.

«Мы не должны повторить негативный опыт, а позитивный — должны повторять. Потому что в конечном счете ограничение продажи алкоголя привело к росту рождаемости и снижению смертности мужчин трудоспособного возраста», — сказал Рыбальченко, назвав полученные в результате проведения антиалкогольных кампаний демографические результаты выдающимися.

В то же время, добавил он, «сухой закон» в СССР привел и к некоторым негативным последствиям. Например, была «определенная смертность» от употребления суррогатного алкоголя и бездумная вырубка виноградников. Однако, считает Рыбальченко, в то время антиалкогольная кампания была необходима, так как в какой-то момент распространенность алкоголя достигла больших масштабов.

Ранее депутат Заксобрания Свердловской области Михаил Копытов заявил, что ограничения продажи алкоголесодержащей продукции — неэффективная мера борьба за здоровье населения.

