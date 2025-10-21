Россия
Российский депутат выступил против введения «сухого закона»

Свердловский депутат Копытов: «Сухие законы» не дают результата
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: 7-ja.ru / YouTube

Ограничения продажи алкоголесодержащей продукции — неэффективная мера борьба за здоровье населения. Об этом заявил депутат Заксобрания Свердловской области Михаил Копытов, слова которого приводит в Telegram издание «Екатеринбург онлайн».

Так политик ответил на вопрос, стоит ли ввести в регионе «сухой закон».

«Никаких нововведений в эти законы у нас нет желания пока вводить, потому что сухие законы были — не дали результат», — заявил Копытов. По его мнению, желающий выпить человек найдет способ, как достать спиртное, в том числе у нелегальных продавцов. Более важным депутат счел рассказывать населению о культуре употребления алкоголя.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым жители Вологодской области стали больше пить после введения ограничений на продажу алкоголя. По результатам исследования Росстата, до введения мер оно составляло 7,7 литра чистого спирта, то после — 9,7 литра спирта.

