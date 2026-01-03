Реклама

12:34, 3 января 2026

В России вспомнили предсказание Жириновского о Венесуэле и США

Жириновский в 2020 году предсказывал войну США с Венесуэлой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2020 году предсказывал противостояние США с Венесуэлой. Об этом он заявлял в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия» сразу после президентских выборов в США.

«В следующем, в 2024 году выиграет [нынешний президент США Дональд] Трамп. И мы могли бы помочь ему. Мы могли бы помочь этой осенью, реально вмешаться», — сказал он.

Жириновский также рассуждал, что Россия могла занять жесткую позицию по Украине, а США получили бы свободу действий в Венесуэле. «Он Венесуэлу берет, мы — Украину», — предполагал основатель ЛДПР.

Ранее был опубликован прогноз Жириновского к 2030 году. Он заявлял, что Китайская Народная Республика будет вынуждена сильнее сблизиться с Россией, так как если против Запада не выстоит Москва, то не сможет удержаться и Пекин.

