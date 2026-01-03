Реклама

В США назвали истинную причину операции в Венесуэле

Берлетик: Роль Венесуэлы в наркотическом кризисе была вымыслом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о причастности Венесуэлы к наркотическому кризису были ложью, операция была проведена ради получения доступа к венесуэльской нефти. Истинную причину атаки назвал бывший офицер морской пехоты США Брайан Берлетик в соцсети X.

«США заявляют, что будут управлять Венесуэлой. Ведутся разговоры о том, что американские нефтяные компании возьмут на себя добычу нефти, но ничего не говорится о продолжающемся наркотическом кризисе в США. Потому что роль Венесуэлы в этом была вымыслом», — сказал он.

По его словам, наркотический кризис в США продолжит усугубляться, а вину за это свалят на другую страну, например, Китай. Он отметил, что американцы «смогут принять эту ложь».

Ранее Трамп заявил, что атака США на Венесуэлу вряд ли повлияет на отношения Вашингтона с Москвой. Он добавил, что никогда не обсуждал фигуру лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с президентом России Владимиром Путиным.

