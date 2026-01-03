Реклама

В США заявили о хаосе в окрестностях военной базы Венесуэлы

Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
В окрестностях военной базы Венесуэлы Форт Тиуна — находящегося в столице страны Каракасе — начался хаос. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Видео, публикуемые в социальных сетях, показывают сцены хаоса в окрестностях Форта Тиуна (...) Десятки автомобилей уезжают оттуда на полной скорости, сотни людей бегут в полной темноте из-за масштабных отключений электроэнергии», — отмечается в публикации.

3 января президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

По словам главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля Пинто, США атаковали Венесуэлу, чтобы заполучить ее стратегические ресурсы. Он добавил, что целью удара по столице является захват ее нефти и полезных ископаемых.

